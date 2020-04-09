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9 апр 2020

Новый электрокар Renault будет очень дальнобойным

Новый электрокар Renault будет очень дальнобойным
Автор фото: фирма-производитель

Европейским жителям, подумывающим о приобретении компактного и при этом «дальнобойного» электрического кроссовера, возможно, следует дождаться 2021 года

По данным источника L’argus, в товарной линейке бренда электрокроссовер расположится на ступеньку выше популярного хетчбэка Renault Zoe. Основой новинки послужит платформа CMF EV, разработанная совместно с Nissan специально для машин без ДВС. Из всех характеристик известен только запас хода, но он действительно впечатляет – целых 600 километров. Даже с учетом того, что оценка дана не по самой реалистичной методике WLTP, цифры кажутся невероятными для маленького электромобиля. Для понимания, та же Zoe с батареей на 55 киловатт-часов при благоприятных условиях может преодолеть на одном заряде до 395 километров.

На данный момент компактный кроссовер известен только под внутренним индексом BCB. Его габариты составят около 4-х метров по длине кузова. Клиентам предложат выбор между несколькими вариантами емкостями батарей и мощностью электромоторов.

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