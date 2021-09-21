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21 сен 2021

Новый Renault Duster: подробности!

Новый Renault Duster: подробности!

Это только на российский рынок автомобиль вышел сравнительно недавно – на мировой арене этот кроссовер присутствует уже с 2018 года, а это значит, что совсем скоро настанет пора обновления.

Офис марки Dacia (принадлежит Renault) сообщил, что премьера нового Duster  состоится в 2024 году. Более того, компания поделилась некоторыми интересными подробностями. Концептуально автомобиль не изменит себе – он сохранит свое предназначение – быть простой машиной с хорошим соотношением таких параметров как цена-качество.

В технических аспектах все куда интереснее. Во-первых, машину построят на новой платформе CMF-B, которая лежит в основе современных моделей Logan и Sandero. Но есть один нюанс -  в гамме силовых установок впервые появятся гибриды.

При написании новости использовалась информация:
autonews.ru

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