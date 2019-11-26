Новый Renault Sandero станет гибридом

Французское издание L'Argus поделилось подробностями о хэтчбеке Dacia Sandero (в России продаётся под маркой Renault) третьего поколения

Важная новость - разрабатывая бюджетное семейство моделей Dacia, Renault-Nissan были вынуждены сменить архитектуру, чтобы уложиться в европейский экологический стандарт и обеспечить приемлемую пассивную безопасность по итогам краш-тестов. Новый Sandero откажется от «тележки» B0 и будет базироваться на упрощённой версии платформы CMF-B, знакомой, например, по Nissan Juke.

Что касается силовых агрегатов, то базовыми моторами станут литровые бензиновые двигатели мощностью 75 и 100 лошадиных сил. Топ-версия Sandero Stepway обзаведётся гибридной силовой установкой E-Tech совокупной отдачей 140 лошадиных сил, состоящей из атмосферного 1.6 и электрического «довеска».