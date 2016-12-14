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14 дек 2016

Объем продаж Renault в России вырос на 12,6 процентов

Объем продаж Renault в России вырос на 12,6 процентов
Автор фото: фликр.ком

Французская компания Renault в ноябре текущего года увеличила объемы реализации своих автомобилей в России, сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как указывается в отчете аналитиков, в прошлом месяце официальные дилеры французского автопроизводителя в России сумели реализовать 11 631 автомобиль, улучшив свой прошлогодний результат на 12,6%. Такой высокий показатель смог обеспечить Renault четвертое место по количеству проданных автомобилей среди всех автопроизводителей, официально представленных в нашей стране.

По итогам одиннадцати прошедших месяцев на российском рынке было продано 103 465 автомобиля Renault. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 4,6%. Стоит отметить, что за отчетный период доля французской компании на российском рынке выросла на 0,9 процентных пункта и составила 8,8%.

Наиболее популярным автомобилем в российской линейке Renault (7-ое место в общем рейтинге) остается кроссовер Duster. Объем реализации этого автомобиля в ноябре был зафиксирован на уровне 3 569 экземпляров, что на 17,2% меньше, чем в ноябре 2015 года. В период с января по ноябрь россияне приобрели 40 105 экземпляров этой модели – на 3,8% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (9-ое место в общем зачете) занимает модель Logan. За месяц компания сумела реализовать 2 862 таких автомобиля, падение продаж в годовом отношении составило 10,8%. С начала года на российском рынке было продано 26 541 экземпляр этой модели, падение к АППГ составило 29,7%.

«Тройку» лидеров закрывает хэтчбек Sandero. В ноябре этот автомобиль был распродан в количестве 2 806 экземпляров – на 17,2% больше, чем год назад. В январе-ноябре на российских дорогах появилось 25 524 новых автомобиля Sandero, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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