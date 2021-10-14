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14 окт 2021

Отечественный Renault Kaptur получил новую спецверсию

Отечественный Renault Kaptur получил новую спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault анонсировала особый вариант исполнения кроссовера Kaptur для российского рынка под названием Intense. Все отличия выражаются лишь во внешнем стайлинге.

Итак, основной лейтмотив новой версии – яркий  оранжевый цвет в палитре.  Причем он предлагается в двухцветном исполнении – с черной или серебристой крышей. Оранжевые элементы появятся и в салоне – строчка на креслах, центральной консоли и приборной панели. Помимо цветных акцентов применят и вставки под карбон. В список оснащения новой модификации кроссовера включат климат-контроль, камеру заднего вида и акустику Bose с шестью динамиками и сабвуфером, а за доплату установят полностью светодиодную головную оптику.

А что у нас с техническими компонентами?  Под капотом кроссовера располагается 150-сильный турбо-мотор 1.3, который работает в паре с вариатором. Специальная версия кроссовера не будет предлагаться с  младшим мотором 1.6.

Напомним, что Renault Kaptur продается на российском рынке с 2016 года. Интересно, что в Европе существует альтернативная версия кроссовера. Наш вариант построен на платформе Renault Duster, тогда как европейский вариант использует тележку от модели «Clio».

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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