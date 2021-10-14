Отечественный Renault Kaptur получил новую спецверсию

Компания Renault анонсировала особый вариант исполнения кроссовера Kaptur для российского рынка под названием Intense. Все отличия выражаются лишь во внешнем стайлинге.

Итак, основной лейтмотив новой версии – яркий оранжевый цвет в палитре. Причем он предлагается в двухцветном исполнении – с черной или серебристой крышей. Оранжевые элементы появятся и в салоне – строчка на креслах, центральной консоли и приборной панели. Помимо цветных акцентов применят и вставки под карбон. В список оснащения новой модификации кроссовера включат климат-контроль, камеру заднего вида и акустику Bose с шестью динамиками и сабвуфером, а за доплату установят полностью светодиодную головную оптику.

А что у нас с техническими компонентами? Под капотом кроссовера располагается 150-сильный турбо-мотор 1.3, который работает в паре с вариатором. Специальная версия кроссовера не будет предлагаться с младшим мотором 1.6.

Напомним, что Renault Kaptur продается на российском рынке с 2016 года. Интересно, что в Европе существует альтернативная версия кроссовера. Наш вариант построен на платформе Renault Duster, тогда как европейский вариант использует тележку от модели «Clio».