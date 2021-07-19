Почему турбированне Renault Arkana и Kaptur не будут оснащаться механикой?

Когда Renault Arkana вышла на российский рынок многие оценили «сердце» кроссовера – турбо-мотор 1.3. Была, правда, одна загвоздка – мотор сочетался лишь с вариатором, хотя сочетание турбо-мотора с механикой могло оказаться очень интересным в плане динамики

Такую версию ждали, но, сколько лет прошло, а воз и ныне там. Были надежды на обновленный Kaptur, который также получил мотор 1.3, но чуда не случилось. Впрочем, представители Renault пояснили, что выпуск таких модификаций является нецелесообразным, поскольку около 70 процентов покупателей Arkana и Kaptur выбирают вариатор; при этом доля версий с турбо-мотором в общих объёмах продаж обеих моделей не превышает 40 процентов.

Впрочем, возможность сесть за руль машины с турбо-мотором и механической трансмиссией присутствует. Речь идет о новом Renault Duster, который и получил данную связку. Ожидается, что турбомотор Renault 1.3 TCe появится на принципиально новой Lada Niva, причём по предварительным данным на отечественном внедорожнике агрегат тоже будет сочетаться с вариатором