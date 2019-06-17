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17 июн 2019

Премиальный бренд Renault представил конкурента Porsche

Премиальный бренд Renault представил конкурента Porsche
Автор фото: фирма-производитель

Марка Alpine в рамках проходящего гоночного уик-энда «24 часа Ле-Мана» представила самую мощную модификацию среднемоторного купе A110 — с литерой «S» в названии

Сразу оговоримся, внешних отличий от обычной версии A110 - минимум. Заряженный спорткар выделяется лишь  углепластиковыми кузовными элементами, новыми колесными дисками и парой новых шильдиков. Если покупателю захочется выделить себя еще больше, то за доплату он получит матово-серый оттенок кузова Gris Tonnerre.

Разумеется, все изменения содержатся под капотом.  У A110 S установлена  1,8-литровая турбированная «четверка», мощность которой в сравнении с обычной версией A110 увеличена с 252 до 292 л.с. Подъем мощности слегка повлиял на динамику: разгон до 100 км/ч дается машине за 4,4 секунды, а максимальная скорость выросла до 260 км/ч против 250 у базовой модели. Также новинка обладает полностью перенастроенной подвеской – с более жесткими пружинами и стабилизаторами.

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Drom

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