Премиальный бренд Renault представил конкурента Porsche

Марка Alpine в рамках проходящего гоночного уик-энда «24 часа Ле-Мана» представила самую мощную модификацию среднемоторного купе A110 — с литерой «S» в названии

Сразу оговоримся, внешних отличий от обычной версии A110 - минимум. Заряженный спорткар выделяется лишь углепластиковыми кузовными элементами, новыми колесными дисками и парой новых шильдиков. Если покупателю захочется выделить себя еще больше, то за доплату он получит матово-серый оттенок кузова Gris Tonnerre.

Разумеется, все изменения содержатся под капотом. У A110 S установлена 1,8-литровая турбированная «четверка», мощность которой в сравнении с обычной версией A110 увеличена с 252 до 292 л.с. Подъем мощности слегка повлиял на динамику: разгон до 100 км/ч дается машине за 4,4 секунды, а максимальная скорость выросла до 260 км/ч против 250 у базовой модели. Также новинка обладает полностью перенастроенной подвеской – с более жесткими пружинами и стабилизаторами.