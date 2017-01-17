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17 янв 2017

Продажи Renault в России просели на 2,6 процента

Продажи Renault в России просели на 2,6 процента
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в 2016 году продажи автомобилей французской компании Renault на российском рынке незначительно сократились.

Согласно отчету аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года французский автопроизводитель реализовал в России 117 230 автомобилей, что на 2,6% ниже результатов 2015 года. Таким образом, компания Renault заняла 3-е место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре объем продаж французских автомобилей на территории РФ был зафиксирован на уровне 13 765 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель, напротив, вырос на 15,3%. За отчетный период доля Renault на российском рынке также увеличилась на 0,7 процентных пункта, до 8,2%.

Самым продаваемым автомобилем в модельном ряду Renault стал кроссовер Duster. За год официальные дилеры компании в России передали в руки своих клиентов 44 001 экземпляр этой модели, улучшив свой результат на 0,2% или на 78 шт. Такой показатель обеспечил этому автомобилю 6-ое место по количеству продаж среди всех моделей, официально представленных на российском рынке. Только в декабре россияне приобрели 3 896 кроссоверов – на 26,5% меньше, чем в декабре 2015 года.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (9-ое место в общем зачете) занимает модель Logan. Объем реализации этого автомобиля в прошлом году составил 29 565 экземпляров, падение продаж в годовом отношении составило 28,4%. В прошлом месяце компания сумела продать в России 3 024 таких автомобиля – на 14,9% меньше, чем годом ранее.

«Тройку» лидеров закрывает кроссовер Sandero (11-ое место в общем зачете). В количественном выражении, в 2016 году на российском рынке было продано 28 557 таких автомобилей, при падении в 5,5%. Из этого количества в декабре было реализовано 3 033 французских кроссовера – на 14,6% больше, чем в позапрошлом году.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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