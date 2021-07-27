Renault 5 возродят, но не официально

Хоть в Renault и решили отдавать дань прошлому, возрождая культовые модели вроде Model 4, к «Пятерке» французский концерн не имеет никакого отношения.

Проектом занимается совершенно другая контора, а именно Legende Automobiles. Фактически, компания приготовила рестомод, то есть в качестве базы здесь используется обычный Renault R5, но техническая начинка применяется совсем иная. Под капотом новинки располагается некий 400-сильный двигатель, который работает в паре с секвентальной коробкой передач – происхождение агрегатов не указывается.

Заметим, что в Legende Automobiles пошли еще дальше и занялись кузовом – все панели были заменены на аналоги из углепластикового волокна. Также автомобилю досталась новая оптика и интерьер, который выделяется интересными решениями вроде цифровой приборной панели.