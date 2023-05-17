Renault анонсировала новый кроссовер

Французский концерн опубликовал первое изображение нового купе-кроссовера Renault Rafale, который станет своего рода флагманом модельной линейки.

Надо сказать, что в этот раз "Рено" вдохновлялись авиационной темой, так как наименование Rafale принадлежало спортивному моноплану Caudron-Renault C.430 Rafale, на котором устанавливались многие рекорды. В техническом же плане новинка унифицирована с другой моделью – Renault Astral. То есть под капотом располагается 1.2-литровый турбомотор, который развивает 120 лошадиных сил. Вместе с ним в паре трудится вариатор.

Дизайн у модели будет уникальным – инсайдеры говорят, что машины получат необычную схему окраски с контрастными элементами и оптику в виде отдельных секций.