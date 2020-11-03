Renault анонсировала новую загадочную модель

Компания Renault опубликовала загадочный видеотизер, где анонсировала дебют новой модели в честь её 40-летнего юбилея. Ожидается, что новым транспортным средством станет обновленный грузовой фургон Trafic

Семисекундный видеотизер сопровождается сообщением: «К 40-летнему юбилею… один из наших самых знаковых автомобилей ожидает изменения… вам это понравится». Что за модель готовит французская марка, доподлинно неизвестно. Однако специалисты предполагают, что загадочный тизер намекает на обновление малотонажного грузовичка Trafic, который концерн производит с 1981 года. Последний рестайлинг модель пережила в прошлом году.

На представленном коротком ролике можно увидеть только одну переднюю узкую фару. Ожидается, что обновленный Trafic получит переработанную переднюю часть, измененную радиаторную решетку и более массивный капот. Другие изменения в новом поколении фургона могут произойти в отделке интерьера, а также в расширении линейки двигателей, которая может пополниться электрической силовой установкой.