Renault Arkana появилась в Европе

Не стоит думать, что в старый свет приехал уже знакомый нам автомобиль - технически он совершенно иной!

Да, европейская "Аркана", например, базируется на тележке CMF-B, в то время как наша использует B0/Global Access. Агрегаты тоже другие - у нас нет гибридов, а в Европе они есть. Например, версия E-TECH Hybrid, которая состоит из мотора (атмосферного) 1.6 и электрического движка. Общая мощность силовой установки - 141 лошадиная сила (92 коня в атмосферной части и 49 в электрической). Трансмиссия - робот.

Даже знакомый нам мотор 1.3 видоизменен - он имеет две степени форсировки на 140 и 160 лошадиных сил. Также мотор оснащается стартер-генератором. Любопытно, что европейская Arkana не имеет полного привода - автомобиль продается только в переднеприводном исполнении.