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5 мар 2021

Renault Arkana появилась в Европе

Renault Arkana появилась в Европе
Автор фото: фирма-производитель

Не стоит думать, что в старый свет приехал уже знакомый нам автомобиль - технически он совершенно иной!

Да, европейская "Аркана", например, базируется на  тележке CMF-B, в то время как наша использует B0/Global Access. Агрегаты тоже другие - у нас нет гибридов, а в Европе они есть. Например, версия E-TECH Hybrid, которая состоит из мотора (атмосферного) 1.6 и электрического движка. Общая мощность силовой установки - 141 лошадиная сила (92 коня в атмосферной части и 49 в электрической). Трансмиссия - робот.

Даже знакомый нам мотор 1.3 видоизменен - он имеет две степени форсировки на 140 и 160 лошадиных сил. Также мотор оснащается  стартер-генератором.  Любопытно, что европейская Arkana не имеет полного привода - автомобиль продается только в переднеприводном исполнении.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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