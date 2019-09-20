Renault Captur станет гибридом

Нет, к сожалению, речь идет не про российскую версию, а про европейский аналог, хотя назвать машину аналогом достаточно сложно, так как в техническом отношении автомобили абсолютно разные

Собственно, стали известны некоторые технические характеристики бензин-электрической модификации Renault Captur второго поколения, которая появится в 2020 году. Сообщается, что в состав гибридной силовой установки кроссовера войдет 1,6-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 90 л.с., который будет работать в паре с 70-сильным электрическим мотором и стартер-генератором. В сумме агрегаты будут выдавать около 160 лошадиных сил.

Если говорить о запасе хода, то комплект аккумуляторов на 9,8 кВт-ч позволит проехать на электротяге без подзарядки до 45 километров. Максимальная скорость в таком режиме составит 135 км в час.