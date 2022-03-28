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28 мар 2022

Renault Duster Oroch готовится к рестайлингу

Renault Duster Oroch готовится к рестайлингу

Разрабатывать новое поколение нишевой модели - пикапа, пусть и созданной на базе популярного кроссовера Duster,  для Renault достаточно дорого, но и оставлять машину семь лет без изменений тоже неправильно. В итоге концерн решил ограничиться рестайлингом

Собственно, наши бразильские коллеги уже опубликовали несколько шпионских фотографий, на которых видно, что на машину установили хромированную решетку радиатора, новые колесные диски и задние фары. В салоне появилась мультимедийная система с 8-дюймовым экраном.  По неподтвержденной информации у автомобиля слегка увеличится грузоподъёмность – с  650 до 700 килограмм.

Изменится и моторная гамма – двухлитровый 140-сильный мотор из нее удалят, зато добавят турбированный 170-сильный агрегат объемом 1.3 литра. Атмосферный 110-сильный двигатель 1.6 также останется в строю.  Все двигатели будут сочетаться с 5 и 6-ступенчатыми механическими коробками передач.

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