Renault Duster Oroch готовится к рестайлингу

Разрабатывать новое поколение нишевой модели - пикапа, пусть и созданной на базе популярного кроссовера Duster, для Renault достаточно дорого, но и оставлять машину семь лет без изменений тоже неправильно. В итоге концерн решил ограничиться рестайлингом

Собственно, наши бразильские коллеги уже опубликовали несколько шпионских фотографий, на которых видно, что на машину установили хромированную решетку радиатора, новые колесные диски и задние фары. В салоне появилась мультимедийная система с 8-дюймовым экраном. По неподтвержденной информации у автомобиля слегка увеличится грузоподъёмность – с 650 до 700 килограмм.

Изменится и моторная гамма – двухлитровый 140-сильный мотор из нее удалят, зато добавят турбированный 170-сильный агрегат объемом 1.3 литра. Атмосферный 110-сильный двигатель 1.6 также останется в строю. Все двигатели будут сочетаться с 5 и 6-ступенчатыми механическими коробками передач.