Renault Duster умирает

Этот кроссовер, всегда имел образ трудяги- недорогой, но добротный кроссовер снискал популярность не только в нашей стране, но и во всем мире. К сожалению, от этого амплуа ему вскоре придется отказаться.

Компания Renault может сделать из европейской версии «Дастера» гибрид. Французский концерн будет вынужден электрифицировать бюджетные модели бренда Dacia, чтобы уложиться в экологические нормы 2020 года. Как сообщает Automotive News Europe, аналитики компании подсчитали, что если Renault не предпримет никаких шагов по снижению токсичности выхлопных газов, то в 2020 году концерну придётся заплатить 450 миллионов евро — около 17 процентов предполагаемой прибыли — в качестве штрафа.

Однако, какое бы решение не приняли в Renault, российского «Дастера» электрификация навряд ли коснётся, ведь кроссовер для нашего рынка до сих пор не сменил поколение. Нет причин и для значительного роста цен, которые предполагаются в Европе из-за электрификации, ведь локализованные вседорожники выпускаются независимо от «глобальной» версии.