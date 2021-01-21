Renault готовит для России пять новинок

Глава российского офиса компании поделился производственными планами относительно нашего рынка. До 2025 года ждём появления, как минимум, пяти новых автомобилей

Первая «ласточка» читателям хорошо знакома - новый Renault Duster. Тайн относительно сроков выхода здесь нет- компания уже сделала анонс, так что нам остаётся дождаться одиннадцатого февраля и узнать все подробности. Учитывая, что по неподтвержденным данным автомобилю могут существенно пересмотреть моторную линейку, убрав, например двухлитровый мотор и дизельный движок, нас могут ожидать существенные перемены.

Так, с одной моделью разобрались. Ещё две нам тоже известны - это новые Logan и Sandero. Итого у нас три известных новинки. К сожалению, об остальных двух новинках информации нет вовсе, кроме слов Яна Птачека (глава представительства) о том, что Renault выведет на рынок автомобиль класса «C».