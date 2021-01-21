Автомобильный портал Motorpage
21 янв 2021

Renault готовит для России пять новинок

Renault готовит для России пять новинок

Глава российского офиса компании поделился производственными планами относительно нашего рынка. До 2025 года ждём появления, как минимум, пяти новых автомобилей

Первая «ласточка» читателям хорошо знакома - новый Renault Duster. Тайн относительно сроков выхода здесь нет- компания уже сделала анонс, так что нам остаётся дождаться одиннадцатого февраля и узнать все подробности. Учитывая, что по неподтвержденным данным автомобилю могут существенно пересмотреть моторную линейку, убрав, например двухлитровый мотор и дизельный движок, нас могут ожидать существенные перемены.

Так, с одной моделью разобрались. Ещё две нам тоже известны - это новые Logan и Sandero. Итого у нас три известных новинки. К сожалению, об остальных двух новинках информации нет вовсе, кроме слов Яна Птачека (глава представительства) о том, что Renault выведет на рынок автомобиль класса «C». 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault 5

В Renault представили возрожденную модель с индексом «5»

15 января 2021

Lada объединит свои силы с Dacia

14 января 2021
Renault 4 Clan (1988)

Renault ударится в ретро

11 января 2021
Renault Talisman

В Renault сократят треть модельного ряда

29 декабря 2020
Renault Duster

Renault Duster лишится дизеля в России

22 декабря 2020
Renault Duster

Renault официально анонсировала новый Дастер для России

26 ноября 2020

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sorento - kia sorento (2021) прайм-тайм Тест драйв
19 января 2021

KIA Sorento
"Прайм-тайм"
DFM AX4 - dfm ax4 (2020) почти детективная история
Тест драйв
17 января 2021

DFM AX4
"Почти детективная история"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018): когда привод меняет восприятие
Тест драйв
14 января 2021

Skoda Karoq
"Skoda Karoq: когда привод меняет восприятие"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 1 3