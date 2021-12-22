Renault готовит масштабную премьеру

Renault запланировал на следующий год премьеру нового автомобиля, которая состоится в России. Впрочем, мы знаем, что это будет за модель

«Renault обещал премьеру каждый год, и 2022-й не будет исключением. Но надо чуть-чуть подождать, чтобы представить вам эту модель — это будет мировая премьера, и она очень важная» - цитирует «Российская газета» главу компании Renault, Яна Птачека.



Хоть подробностей топ-менеджер и не привел, но мы, как и наши коллеги, придерживаемся мнения, что нам должны представить новые Logan и Sandero. Эти модели уже не раз замечали на тестовых полигонах Тольятти. Собственно, там же будет налажена их сборка. Важно заметить, что отечественный Logan будет отличаться от европейского аналога как внешностью, так и агрегатами.