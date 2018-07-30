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30 июл 2018

Renault готовит российский завод к производству нового кроссовера

Renault готовит российский завод к производству нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault с 30 июля по 26 августа остановит производство на своем московском заводе. Большинство сотрудников будут отправлены в корпоративный отпуск, а на предприятии будет вестись подготовка к производству нового кроссовера

Так в цехе окраски заменят несколько роботов. Это связано с тем, что новая модель немного крупнее Renault Duster, Nissan Terrano и Renault Kaptur, которые собираются в Москве в настоящее время.

Подготовка к производству новой модели началась еще в начале года, когда на заводе началась масштабная модернизация. Была ликвидирована одна из линий (на ней собирали седаны Renault Fluence и Megane), в цехах появилось более сорока новых роботов. С мая на московском заводе действует порядок «особой конфиденциальности»: на предприятии не проводятся экскурсии, запрещен допуск журналистов.

Новый кроссовер С-класса с купеобразным кузовом дебютирует на Московском международном автосалоне в конце августа. Там машина будет демонстрироваться в качестве предсерийного образца. Россия станет первой страной, где наладят сборку этой модели. Следом ее начнут собирать в Китае, Бразилии и Южной Корее.

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При написании новости использовалась информация:
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