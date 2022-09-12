Renault готовит сразу шесть премьер для парижского автосалона

Группа Renault поделилась своими планами на Парижский автосалон, который откроется 17 октября. Концерн покажет минимум шесть премьер

Любопытно, но в их числе окажутся не только концептуальные модели, но и вполне серийные образцы. Разумеется, французы привезут на домашний салон новое прочтение своей «легенды» - модели Renault 5. Кроме того, есть мнение, что посетителям покажут и пассажирскую версию "батарейного" компактвэна Kangoo E-Tech. Эту модель французы рассекретили в ноябре 2021 года, но пока только в грузовом коммерческом варианте.

Разумеется, «гвоздем программы» должен стать концепт еще одного легендарного автомобиля – Renault 4. На сегодняшний день мы знаем лишь то, что новинка окажется электрокаром – другие подробности содержатся в строжайшем секрете.