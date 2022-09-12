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12 сен 2022

Renault готовит сразу шесть премьер для парижского автосалона

Renault готовит сразу шесть премьер для парижского автосалона

Группа Renault поделилась своими планами на Парижский автосалон, который откроется 17 октября. Концерн покажет минимум шесть премьер

Любопытно, но в их числе окажутся не только концептуальные модели, но и вполне серийные образцы. Разумеется, французы привезут на домашний салон новое прочтение своей «легенды» - модели Renault 5. Кроме того, есть мнение, что посетителям покажут и пассажирскую версию "батарейного" компактвэна Kangoo E-Tech. Эту модель французы рассекретили в ноябре 2021 года, но пока только в грузовом коммерческом варианте.

Разумеется,  «гвоздем программы» должен стать концепт еще одного легендарного автомобиля – Renault 4. На сегодняшний день мы знаем лишь то, что новинка окажется электрокаром – другие подробности содержатся в строжайшем секрете.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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