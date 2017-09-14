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14 сен 2017

Renault интегрировал автомобиль в дом

Renault интегрировал автомобиль в дом
Автор фото: фирма-производитель

Во французской Renault решили помечтать и представить себе идеальный автомобиль для человека, живущего в 2030 году. Так на свет появился концепт Symbioz, который полностью интегрирован в повседневную жизнь.

Внешне Renault Symbioz поразительно похож на старые Renault Vel Satis и Avantime, две провальные машины, которые отличались ну уж очень слишком авангардным дизайном. Дизайнер «Симбиоза» Джо Рив и не скрывает, что в концепте можно прочесть какие-то стилистические решения из прошлого, говоря, что Avantime и Vel Satis на несколько лет вперед обогнали тренды и сейчас в наступающую эпоху электромобилей были бы к месту.

Естественно, Renault Symbioz не только электрический, но и полностью автономный. В компании говорят, что концепт может выполнять две роли. Первая — стать частью дома, неким модулем, в котором можно расслабиться, почитать книгу или посмотреть кино. Вторая — стать домом на время путешествия, в котором опять же можно почитать книгу, выйти в Интернет или посмотреть кино. При этом, в Symbioz реализована технология распознавания водителя и пассажиров, так что машина автоматически подстроится под их предпочтения.
 

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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