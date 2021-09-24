Renault Kadjar заменят электрокаром

Британское издание Autoexpress.co.uk поделилось информацией о будущем электрическом кроссовере Renault, который придет на смену нынешнему Kadjar.

Как сообщают наши коллеги, информация была получена от технического директора Renault Жиля Ле Борна. Итак, преемником Renault Kadjar станет электрокар с большой колесной базой (2.7 метра). Также известно, что автомобиль получит достаточно емкую батарею – на 80 киловатт-часов. Кроссовер оборудуют и системой быстрой зарядки, которая позволит пополнить запас аккумулятора до сотни за двадцать минут.

Что касается силовой установки, то новику предложат в двух модификациях (одномоторная и двухмоторная), причем последняя будет предлагаться с индексом Alpine. Мощность такого кроссовера будет составлять 279 лошадиных сил.