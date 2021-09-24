Автомобильный портал Motorpage
24 сен 2021

Renault Kadjar заменят электрокаром

Renault Kadjar заменят электрокаром

Британское издание Autoexpress.co.uk поделилось информацией о будущем электрическом кроссовере Renault, который придет на смену нынешнему Kadjar. 

Как сообщают наши коллеги, информация была получена от технического директора Renault Жиля Ле Борна.  Итак, преемником Renault Kadjar станет электрокар с большой колесной базой (2.7 метра). Также известно, что автомобиль получит достаточно емкую батарею – на 80 киловатт-часов. Кроссовер оборудуют и системой быстрой зарядки, которая позволит пополнить запас аккумулятора до сотни за двадцать минут.

Что касается силовой установки, то новику предложат в двух модификациях (одномоторная и двухмоторная), причем последняя будет предлагаться с индексом Alpine. Мощность такого кроссовера будет составлять 279 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Duster (2021) вид сбоку

Новый Renault Duster: подробности!

21 сентября 2021
Renault Logan CNG

Renault Logan перевели на метан

17 сентября 2021
Renault Megan

Электрический Renault Megan раскрыли до премьеры

06 сентября 2021
Mobilize Limo

В Renault представили машину для каршеринга

30 августа 2021

В Renault подняли цены на Logan и Sandero

05 августа 2021
Renault Zoe (2020)

Renault откажется от своего главного электрокара

02 августа 2021

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) пусть он и маленький, но настоящий! Тест драйв
24 сентября 2021

Cadillac XT4
"Cadillac XT4 – пусть он и маленький, но настоящий!"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"
Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки
Тест драйв
20 сентября 2021

Renault Kaptur
"Трое в Renault Kaptur, не считая собаки (часть1)"
KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления
Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"

Написано новостей:

2 9 1 4 8