Renault Kaptur и Renault Arkana перестают собирать в России.

После ухода Renault из России и передачи московского завода городским властям были надежды, что весь модельный ряд французов будет производиться силами отечественного АвтоВАЗ. К сожалению, не все прогнозы сбываются.

По сведениям телеграм-канала "Русский Автомобиль", в Тольятти продолжат собирать Renault Logan и Renault Sandero . Чуть позже там наладят и сборку кроссовера Duster. Все три модели встанут на сборочную линию B0 - там же собираются Lada Largus и Lada Xray. Все упомянутые модели объединяет одно - общая платформа. Отметим, что модели Logan и Sandero собирались на АвтоВАЗе и в докризисные времена.

К сожалению, судьба кроссоверов Kaptur и Arkana оказалась незавидной - на мощностях АвтоВАЗа их собирать не будут. Инсайдеры говорят, что у моделей оказался недостаточный уровень локализации, а отечественный автомобильный гигант не имеет возможности искать дополнительные комплектующие для данных моделей. Таким образом, фактически эти два кроссовера более не появятся на нашем рынке.