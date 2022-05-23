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23 май 2022

Renault Kaptur и Renault Arkana перестают собирать в России.

Renault Kaptur и Renault Arkana перестают собирать в России.
Автор фото: фирма-производитель
После ухода Renault из России и передачи московского завода городским властям были надежды, что весь модельный ряд французов будет производиться силами отечественного АвтоВАЗ. К сожалению, не все прогнозы сбываются.
По сведениям телеграм-канала "Русский Автомобиль", в Тольятти продолжат собирать Renault Logan и Renault Sandero. Чуть позже там наладят и сборку кроссовера Duster. Все три модели встанут на сборочную линию B0 - там же собираются Lada Largus и Lada Xray. Все упомянутые модели объединяет одно - общая платформа. Отметим, что модели Logan и Sandero собирались на АвтоВАЗе и в докризисные времена.
 
К сожалению, судьба кроссоверов Kaptur и Arkana оказалась незавидной - на мощностях АвтоВАЗа их собирать не будут. Инсайдеры говорят, что у моделей оказался недостаточный уровень локализации, а отечественный автомобильный гигант не имеет возможности искать дополнительные комплектующие для данных моделей. Таким образом, фактически эти два кроссовера более не появятся на нашем рынке.

При написании новости использовалась информация:
Русский автомобиль

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