В России стартовали продажи долгожданного «каблучка» Renault Dokker. Причем французы в начале стали предлагать данную модель он-лайн на официальном сайте компании. Автомобиль можно не только выбрать и сконфигурировать, но и добавить дополнительное оборудование на этапе оформления и оплаты в Интернете.

Напомним, что Renault Dokker — легкий коммерчский автомобиль, построенный на базе Logan. В России в данном сегменте продаются лишь дорогие VW Caddy и Peugeot Partnet/Citroen Berlingo. Любая из трех этих машина предлагается по цене более миллиона рублей за базовую комплектацию. Из доступных моделей у нас на рынке есть только универсал Lada Largus.

Renault Dokker доступен у нас в двух версиях: пассажирской и грузовой Van. Объем грузового отсека последней достигает 3300 литров, что является наилучшим показателем в классе. Машина очень простая: в базовой версии у нее нет даже регулировки рулевой колонки по высоте. Зато и цена радует: цены на грузовую версию начинаются с отметки 814 тысяч рублей, а пассажирский вариант на пять тысяч дороже.

На нашем рынке Renault Dokker предлагается с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 82 л.с. и с 1,5-литровым турбодизелем мощностью 90 л.с. Оба двигателя агрегатируются 5-ступенчатой механической коробкой передач.