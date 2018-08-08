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8 авг 2018

Renault наращивает экспорт из России

Renault наращивает экспорт из России
Автор фото: фирма-производитель

Низкий курс рубля относительно доллара и евро и не самая стабильная ситуация на внутреннем рынке России подталкивает компании к активным поискам новых рынков сбыта продукции и автокомпонентов

В Renault говорят, что среди всех автопроизводителей, имеющих заводы в России, они являются лидерами по экспорту как готовых автомобилей, так и автокомпонентов. При этом, продукция поставляется не только в страны СНГ, но и дальнее зарубежье.

По итогам первого полугодия 2018 года объем поставок готовых автомобилей превысил 7 тысяч штук (страны СНГ и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива); Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault составил 55 млн евро, что на 57% больше аналогичного показателя 2017 года;

Очередной рекорд отмечен в проекте по поставкам сваренных и окрашенных кузовов российского производства для автомобиля Renault Logan на завод в Алжире: за первые шесть месяцев 2018 года Renault Россия поставила более 15,2 тысяч единиц. Суммарный объем поставок на текущий момент – более 36,4 тысячи кузовов.

На данный момент Renault Россия экспортирует в страны ближнего и дальнего зарубежья весь производимый в России модельный ряд, а также 238 наименований автокомпонентов.

В первом полугодии 2018 года количество наименований экспортируемых автокомпонентов и запчастей значительно возросло – со 185 до 238, в частности, поставляются детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных рынков экспорта – страны Евразии (64%), Латинской Америки (22%), Европы (8%), а также Африка, Ближний Восток и Индия. В первом полугодии 2018 года товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault превысил 55 миллионов евро, что на 57% больше аналогичного показателя 2017 года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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