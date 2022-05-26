Renault оценили возможность возвращения в Россию

Глава Renault Жан-Доминик Сенар в рамках ежегодного собрания акционеров компании затронул тему потенциального возвращения бренда на российский рынок

«Что касается возможного возвращения, то оно будет стоить нам столько же, сколько стоил наш уход, что совсем не так много. В Renault хотели уйти из России таким образом, чтобы иметь возможность вернуться и возобновить производство в случае, если ситуация изменится» -цитирует слова топ-менеджера Российская газета.

Напомним, что большинство активов Renault (кроме московского завода) были переданы российской стороне с условием возможного обратного выкупа в течение ближайших шести лет, а вся сумма сделки оценивается в символический один рубль. Между тем, в прошлом году сама компания оценивала свои активы в два миллиарда евро.