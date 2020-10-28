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28 окт 2020

Renault отказалась от развития дизельных моторов

Renault отказалась от развития дизельных моторов

Renault отказывается от разработки новых дизельных двигателей. Об этом заявил технический директор компании Жиль Ле Борн

«Новый Megane, который будет представлен в конце 2021 года, покажет наши передовые электрифицированные решения. Мы сохраним дизельные моторы в каталоге, но больше не разрабатываем новые. А после 2025 года все автомобили будут в той или иной степени гибридизированы. Мы приближаемся к концу дизельных ДВС», — сказал Ле Борн в интервью французскому изданию Auto Infos.

Технический директор Renault ожидает, что к 2025 году на долю электромобилей будет приходиться примерно 15% общих объемов продаж компании, к 2030-му — 30%. В целом отказ от разработки нового поколения ДВС на «тяжелом топливе» выглядит логично с учетом последних тенденций и ужесточающихся требований. Ранее аналогичное решение приняли другие компании, в том числе Mitsubishi, Nissan и Volvo.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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