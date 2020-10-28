Renault отказалась от развития дизельных моторов

Renault отказывается от разработки новых дизельных двигателей. Об этом заявил технический директор компании Жиль Ле Борн

«Новый Megane, который будет представлен в конце 2021 года, покажет наши передовые электрифицированные решения. Мы сохраним дизельные моторы в каталоге, но больше не разрабатываем новые. А после 2025 года все автомобили будут в той или иной степени гибридизированы. Мы приближаемся к концу дизельных ДВС», — сказал Ле Борн в интервью французскому изданию Auto Infos.

Технический директор Renault ожидает, что к 2025 году на долю электромобилей будет приходиться примерно 15% общих объемов продаж компании, к 2030-му — 30%. В целом отказ от разработки нового поколения ДВС на «тяжелом топливе» выглядит логично с учетом последних тенденций и ужесточающихся требований. Ранее аналогичное решение приняли другие компании, в том числе Mitsubishi, Nissan и Volvo.