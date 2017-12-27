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27 дек 2017

Renault отправила в Алжир 20-тысячный кузов из России

Renault отправила в Алжир 20-тысячный кузов из России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault отправила в Алжир 20-тысячный готовый кузов для сборки седанов Logan. При этом компания побила собственные производственные планы

С середины сентября 2017 года мощность производственной линии на заводе АВТОВАЗ увеличена вдвое – до 120 кузовов в день. Благодаря этому удалось существенно превысить предварительные планы, изначально установленные на отметке в более 14 000 кузовов.

Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир  стартовал в декабре 2016 года. Кузова произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault в Алжире осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории РФ до порта Новороссийска, далее морским путем до порта Арзев (Алжир). В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов.

Поставки сваренных и окрашенных кузовов из России позволяют дополнительно загрузить производственные мощности в нашей стране. Благодаря постоянной работе Renault Россия над локализацией производства, в настоящее время налажены поставки автокомпонентов и запчастей из России в другие страны, и их поток постоянно расширяется. Товарооборот экспорта российских комплектующих в рамках Группы Renault за три квартала 2017 года составил 53 млн евро, что превышает показатель за аналогичный период 2016 года на 119%. Рост стал возможен за счет увеличения объемов, а также расширения номенклатуры поставляемых автокомпонентов и запчастей по существующим направлениям.

На сегодняшний день экспортируется 191 наименование автокомпонентов (в 2016 году компания экспортировала 160 наименований), в частности, детали штамповки, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы. Среди основных экспортных направлений – Евразия и Европа (56% поставок), Латинская Америка (21%), а также страны Африки, Ближнего Востока и Индия.
 

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Renault

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