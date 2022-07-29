Renault подсчитала убытки от ухода с российского рынка

Как только в сети появилась информация о том, что тот или иной иностранный автопроизводитель покидает российский рынок, все начали строить прогнозы на предмет финансовых потерь, так как наш рынок для некоторых компаний считался ключевым

Другое дело, что конкретных цифр до сегодняшнего дня никто не предоставлял. Впрочем, недавно компания Renault поделилась финансовым отчетом, где отражены все убытки. Выяснилось, что уход компании из России обошелся ей почти в два с половиной миллиарда евро. Однако глава компании Лука де Мео заявил, что Renault уже «более чем компенсировала» потери от прекращения деятельности в регионе.

За счет чего была получена компенсация – не уточняется, но финансовый прогноз на текущий год в Renault делают очень оптимистичный – аналитики считают, что чистая маржа вырастит на пять процентов в сравнении с прошлым годом.