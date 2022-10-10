Renault показала идеальный транспорт для мегаполисов

Renault Group представила новинку под суббрендом Mobilize, ориентированным на городские каршеринговые и такси-сервисы

Итак, перед вами Solo Concept – крошечный электрокар, который в длину лишь немногим превышает полтора метра. У Mobilize Solo Concept три колеса — два ведущих и заднее, отвечающее за управление. Управляется трицикл с помощью джойстика, причем ездить на нем можно будет без прав и даже не пристегиваясь, так как максимальная скорость не превышает 25 километров. Да, разумеется, автомобильчик получил только одноместную конфигурацию.

Точные характеристки новинки не уточняются, однако, нам известно, что новинка сертифицирована для использования на дорогах общего пользования. С уверенностью можно говорить о том, что электрокар идеально подходит под программы властей мегаполисов по ужесточению скоростных лимитов. Те же власти Парижа в начале года заявили о намерениях установить 35-километровый порог скорости для центральных улиц города.