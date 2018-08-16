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16 авг 2018

Renault показала Logan Stepway

Renault показала Logan Stepway
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Renault представило обновленное семейство моделей из линейки Stepway. Если раньше с такой приставкой у нас продавался только хэтчбек Sandero, то теперь к нему добавился «каблучок» Dokker и седан Logan.

Главной новинкой стал седан Logan Stepway, который отпразднует в Москве мировую премьеру. Как и хэтчбек его отличает увеличенный (до 195 мм) дорожный просвет, а также защитный обвес из неокрашенного пластика. Других отличий от обновленного семейства нет: у машин такие же черные радиаторные решетки с хромированными акцентами, иные передние бамперы с хромированной окантовкой ниш противотуманок и С-образные светодиодные ходовые огни. В интерьере перемен и того меньше: здесь лишь появился новый руль.

А вот по части техники семейство Stepway пережило после обновления куда более серьезные изменения. Во-первых, для хэтчбека и седана будут доступны все три варианта 1,6-литрового бензинового двигателя (82, 102 и 113 л.с.). Но самое главное: теперь машины могут оснащаться не только механической коробкой передач, но и «автоматом».

Кроме того, седан и хэтчбек получили спецверсию Stepway City с 113-сильным двигателем, который агрегатируется вариатором X-Tronic. Внешне автомобили этой серии можно отличить по эксклюзивному красному окрасу кузова, накладкам на бамперы, имитирующим защиту днища и черным глянцевым накладкам на корпуса зеркал и рейлингов (для Sandero Stepway).

Также, на Московском международном автосалоне Renault покажет и Dokker Stepway, который уже давно продается в Европе под маркой Dacia. У машины также увеличен дорожный просвет, она получила защитный обвес из неокрашенного пластика.

Renault Logan Stepway и Sandero Stepway будут собирать в Тольятти, их продажи начнутся осенью.  А вот Dokker Stepway доберется до российских дилеров только в начале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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