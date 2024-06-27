На автомобильной выставке в Пусане, Южная Корея, показали новый кроссовер Renault Grand Koleos. Данная модель сделана на базе Geely Monjaro и является первым детищем сотрудничества Renault и Geely

В плане дизайна Grand Koleos от китайского Monjaro отличается иным оформлением передней части и другой задней пластикой. Автомобиль получил собственную безрамочную решетку радиатора с элементами в цвет кузова и передний бампер. Светодиодная оптика осталась прежней. Кроме этого кроссоверу достались 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна. Внутри немного поменялись отделочные материалы и в оснащение добавили аудиосистему фирмы Bose.

Grand Koleos получил новую гибридную силовую установку E-Tech, в основе которой 1,5-литровый двигатель и один электромотор. Суммарная мощность - 245 л.с. Отмечается, что на электроэнергии автомобиль может передвигаться до 75% времени не прибегая к подключению ДВС. При этом максимальная скорость будет ограничена на отметке в 130 км/ч. Привод исключительно передний. Но в стандартной модификации модель предложена с единственным 2,0-литровым ДВС на 211 л.с. В переднеприводной версии двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”, а в полноприводной - 8-ступенчатым “автоматом”.