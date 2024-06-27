Автомобильный портал Motorpage
27 июн 2024

Renault показала новый кроссовер Grand Koleos, созданный на базе Geely Monjaro

Renault показала новый кроссовер Grand Koleos, созданный на базе Geely Monjaro

На автомобильной выставке в Пусане, Южная Корея, показали новый кроссовер Renault Grand Koleos. Данная модель сделана на базе Geely Monjaro и является первым детищем сотрудничества Renault и Geely

В плане дизайна Grand Koleos от китайского Monjaro отличается иным оформлением передней части и другой задней пластикой. Автомобиль получил собственную безрамочную решетку радиатора с элементами в цвет кузова и передний бампер. Светодиодная оптика осталась прежней. Кроме этого кроссоверу достались 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна. Внутри немного поменялись отделочные материалы и в оснащение добавили аудиосистему фирмы Bose.

Grand Koleos получил новую гибридную силовую установку E-Tech, в основе которой 1,5-литровый двигатель и один электромотор. Суммарная мощность - 245 л.с. Отмечается, что на электроэнергии автомобиль может передвигаться до 75% времени не прибегая к подключению ДВС. При этом максимальная скорость будет ограничена на отметке в 130 км/ч. Привод исключительно передний. Но в стандартной модификации модель предложена с единственным 2,0-литровым ДВС на 211 л.с. В переднеприводной версии двигатель работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”, а в полноприводной - 8-ступенчатым “автоматом”.

При написании новости использовалась информация:
koreatimes

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Rafale E-Tech 4x4 300

Топовая версия Renault Rafale получит 300-сильную гибридную установку

17 мая 2024
Renault Captur (2025)

Рассекречен рестайлинговый Renault Captur

05 апреля 2024
Renault 5 E-Tech (2025)

Представлен футуристичный электрохэтч Renault 5

27 февраля 2024
Renault Duster

Рассекречен новый Renault Duster

08 декабря 2023
Renault Kardian (2024)

Состоялся дебют бюджетного кроссовера Renault Kardian

26 октября 2023
Renault Grand Kangoo (2024)

Представлен Renault Kangoo Grand

06 сентября 2023

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Evolute i-Space - evolute i-space (2024) гибрид с секретом Тест драйв
26 июня 2024

Evolute i-Space
"Гибрид с секретом"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы?
Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"

Написано новостей:

3 4 8 1 4