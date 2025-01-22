Renault построил в Шанхае научно-исследовательский центр по разработке электрокаров

Французская компания Renault открыла в Китае свой первый научно-исследовательский центр под названием Advanced China Development Center (ACDC). Он расположен в Шанхае и концентрируется на разработке электрокаров для европейского рынка

Сейчас ACDC насчитывает штат в 150 сотрудников, которые работают по трем ключевым направлениям: анализ рыночных трендов, проектирование автомобилей и систем, развитие цепочки поставок и снижение производственных затрат. Одним из флагманских проектов станет Twingo E-Tech – компактный электромобиль, дебют которого запланирован на 2026 год. Отмечается, что главным конкурентным преимуществом данной модели станет ее цена, которая не превысит 20 000 евро.

Генеральный директор Renault Лука де Мео подчеркнул, что китайская индустрия электромобилей задаёт высокие стандарты с точки зрения технологий, скорости внедрения инноваций и эффективности затрат. Партнёрство с китайскими компаниями, такими, как крупнейший производитель аккумуляторов CATL, позволяет Renault интегрировать передовые разработки и ускорить выпуск новых моделей.