Renault построила концепт из 51-летнего кабриолета

В честь десятилетия фестиваля 4L International, на котором ежегодно собира­ются фанаты модели Renault 4, компания Renault представила концепт-кар электри­ческий e-Plein Air, создан­ный из старого кабриолета Renault 4 Plein Air.

Фактически, производитель взял обычный старенький кабриолет Рено и воткнули в него электромотор. Силовую установку для концепта позаимствовали у электрокара Twizy: Renault 4 e-Plein Air получил 17-сильный электромотор, аккумулятор ёмкостью 6,1 кВт·ч. Серийный Twizy имеет максималку в 80 км/ч и способен проехать на одной зарядке 100 километров.

Концепт отличается от классического Renault 4 Plein Air заглушкой на месте решётки радиатора, раздельными передними сиденьями и наличием чемодана на месте складного мягкого верха.