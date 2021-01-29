Renault представил новый компактный кроссовер

Новый Kiger представлен на рынке Индии, однако есть большая вероятность, что машина доберётся и до других рынков

В целом, машина получилась крайне компактной. Длина - менее четырёх метров, такие габариты отчасти обусловлены преимуществом индийского законодательства. Дело в том, что для таких машин действует сниженная налоговая ставка.

Что касается стиля, то серийная машина практически полностью повторяет прошлогодний концепт. Из интересных стилистических решений можно выделить узкие полосы оптики (диодная) и возможность двухцветной окраски.

Относительно агрегатов можно сказать, что в линейке моторов главенствуют двигатели малого объема. Есть литровый на 72 лошадиные силы. Альтернатива- такой же по объему мотор, но уже с турбонаддувом, мощностью в 100 лошадиных сил. Трансмиссия - механика или робот. Со старшим мотором идёт вариатор.