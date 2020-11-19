Renault представила концепт стильного кроссовера

Renault представила прототип нового бюджетного субкомпактного кроссовера под названием Kiger. Пока эта разработка носит статус шоу-кара, полностью готовый к серийному производству автомобиль покажут в начале 2021 года

Первым целевым рынком для модели определена Индия. Этим обуславливается ее длина — чуть менее четырех метров: машины такого размера по индийскому законодательству облагаются льготным транспортным налогом. Над дизайном нового Рено работала совместная команда из Франции и Индии. Kiger получил интересный вид — сбалансированные пропорции и замысловатая пластика внешних панелей.

Технические характеристики Kiger пока не публикуются, однако платформу CMF-A+ и силовые агрегаты он разделит с недавно вышедшим Nissan Magnite. Более того, Рено будет унифицирован с ним по каркасу кузова. Напомним, что для Магнита предлагаются два бензиновых мотора объемом 1,0 л — атмосферный мощностью 72 л.с. и крутящим моментом 96 Нм либо турбированный отдачей 100 л.с. и 160 Нм. Первый сочетается только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, для второго в качестве опции доступен бесступенчатый вариатор. Привод — только передний.