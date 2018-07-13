Некогда бестселлеры рынка, Logan и Sandero, нынче заметно потеряли в продажах на нашем рынке. В Renault обновили и седан, и хэтчбек. Возможно, это поможет возродить интерес к этим моделям

Внешне обновленные модели проще всего узнать по С-образным светодиодным дневным ходовым огням в фарах. Радиаторная решетка окрашена в черный цвет, на ней появились хромированные накладки. Хромом отделаны и ободки накаладок передних противотуманок.

Есть изменения и в интерьере. Renault Logan и Sandero получили новый руль с улучшенной эргономикой и приливами в зоне хвата. Изменилась консоль перед задними сиденьями: был увеличен диаметр и глубина подстаканника, в который теперь влезают большие стаканы и бутылки объемом до 0,5 литра. В комплектации Life в распоряжении задних пассажиров появилась 12-вольтовая розетка.

Есть изменения и по части функционального наполнения. Так, лючок бензобака теперь можно открыть рычажком из салона. Так что набивший оскомину замок на пробке заливной горловины окончательно ушел в прошлое.

Левый подрулевой рычажок получил функцию нефиксируемого троекратного включения поворотников. В дисплей приборной панели интегрирован индикатор отображения температуры двигателя, который позволяет следить за прогревом двигателя.

У обновленных Logan и Sandero появится новый цвет кузова – коричневый (Brun Vision), а также 15-дюймовые легкосплавные диски Symphonie.

Обе модели по-прежнему оснащаются 1,6-литровыми двигателями (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.), которые могут сочетаться с механической и автоматической коробками передач.

В зависимости от версии, обновленные Logan и Sandero оснащаются системой дистанционного запуска Renault Start, разработанной специально для России, которая позволяет заблаговременно прогреть двигатель и быстро обеспечить комфортную температуру в салоне до начала поездки.

Продажи обновленных Renault Logan и Sandero начнутся в конце июня. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.