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24 июл 2023

Renault Twizy уходит в отставку

Renault Twizy уходит в отставку
Автор фото: фирма-производитель

Французская компания Renault заявила, что в сентябре будет выпущена последняя партия компактных электромобилей Twizy

Однако данный сегмент компания не собирается оставлять и совсем скоро представит несколько новых моделей, которые будут производиться под названием Mobilize. Ожидается, что под данным именем будут выпущены квадроциклы Mobilize Duo, грузовики Mobilize Bento и одноместные электромобили Mobilize Solo.

Напомним, что Renault Twizy оснащается электромотором мощностью 11 л.с. Крутящий момент - 57 Нм. Максимальная скорость - 80 км/ч. Батарея емкостью 6,2 кВт*ч позволяет преодолеть до 100 км на одном заряде. Данный мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - задний.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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