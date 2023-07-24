Renault Twizy уходит в отставку

Французская компания Renault заявила, что в сентябре будет выпущена последняя партия компактных электромобилей Twizy

Однако данный сегмент компания не собирается оставлять и совсем скоро представит несколько новых моделей, которые будут производиться под названием Mobilize. Ожидается, что под данным именем будут выпущены квадроциклы Mobilize Duo, грузовики Mobilize Bento и одноместные электромобили Mobilize Solo.

Напомним, что Renault Twizy оснащается электромотором мощностью 11 л.с. Крутящий момент - 57 Нм. Максимальная скорость - 80 км/ч. Батарея емкостью 6,2 кВт*ч позволяет преодолеть до 100 км на одном заряде. Данный мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод - задний.