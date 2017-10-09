Компания Renault представила свой стратегический план развития до 2022 года. Этот план касается именно группы Renault (в которую входит и АвтоВАЗ), а не альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Через шесть лет Renault хочет продавать 5 миллионов автомобилей в год и удвоить свои продажи за пределами европейского рынка. За это время компания представит 15 автономных автомобилей, на ключевых рынках все модели будут иметь подключенные версии.

В разработку и исследования будет инвестировано более 18 миллиардов евро, причем их результатами смогут пользоваться и другие члены альянса. Упомянут тут и АвтоВАЗ, в который Renault обещает также инвестировать дополнительные средства.

В течение шести лет Renault представит 21 новый автомобиль, включая 3 модификации. Также компания хочет стать лидером в области электрификации: она готовит 8 электромобилей и 12 гибридных моделей.

План предполагает рост выручки до 70 миллиардов евро в год и сокращение издержек на 4,2 миллиарда евро.

