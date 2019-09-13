Renault выпустит нечто дешевое

Это будет кроссовер, стоимость которого не превысит более 10 тысяч евро. Важно заметить, что автомобиль предназначается для европейского рынка

«Далеко не каждый может позволить себе заплатить те суммы, по которым сегодня автопроизводители предлагают свои электрокары. Практически все стараются выпускать машины в верхнем ценовом сегменте, однако мы не должны забывать, что электрический транспорт должен быть доступным», — заявил изданию Automotive News генеральный директор французской марки Тьерри Боллор.

К слову, в апреле Renault представила на Шанхайском автосалоне серийную версию компактного электрического кроссовера K-ZE, прототип которого был показан осенью 2018 г. на мотор-шоу в Париже. Новинка также позиционировалась, как доступный автомобиль.