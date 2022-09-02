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2 сен 2022

Renault запустила завод по производству подержанных запчастей

Renault запустила завод по производству подержанных запчастей

Грузовое подразделение компании Renault объявило о запуске новой промышленной площадки во французском Венисье, которая названа «фабрикой подержанных запчастей»

Принцип работы следующий - на фабрику будут привозить грузовики Renault, которые попали в ДТП, либо просто, отслужили свое. Инженеры фабрики разберут их на запчасти.

Детали, которые окажутся пригодными к эксплуатации, отправят на продажу, остальные же будут переработаны. Сообщается, что к повторному использованию будут направлены не только кузовные панели, но и, например, двигатели.

Интересно, что вся концепция, по словам представителя концерна, связана не с кризисом поставок, а с заботой об экологии.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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