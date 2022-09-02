Renault запустила завод по производству подержанных запчастей

Грузовое подразделение компании Renault объявило о запуске новой промышленной площадки во французском Венисье, которая названа «фабрикой подержанных запчастей»

Принцип работы следующий - на фабрику будут привозить грузовики Renault, которые попали в ДТП, либо просто, отслужили свое. Инженеры фабрики разберут их на запчасти.

Детали, которые окажутся пригодными к эксплуатации, отправят на продажу, остальные же будут переработаны. Сообщается, что к повторному использованию будут направлены не только кузовные панели, но и, например, двигатели.

Интересно, что вся концепция, по словам представителя концерна, связана не с кризисом поставок, а с заботой об экологии.

