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5 сен 2018

Рено отказывается от Логана и Сандеро

Рено отказывается от Логана и Сандеро
Автор фото: ТТС

В компании Renault приняли решение отказаться от реализации Logan и Sandero под своим брендом

Машины будут продолжать производить и продавать, но без значка Рено на капоте. Причин такого решения несколько. Глобально компания хочет выходить из бюджетного сегмента, в том числе и на российском рынке. Кроме того, вышедшие новые модели LADA мешают реализации Логан и Сандеро в одной и той же нише.

Две популярные модели будут теперь продавать под названием румынского подразделения, компании Dacia. Стоит отметить, что Логан и Сандеро в мировой практике чаще всего предлагают именно под значком этой марки. Теперь такая же практика будет использоваться и в России.

Цены на эти авто, их простота в обслуживании продолжают создавать для них хорошие предпосылки на нашем рынке. Изменения в названии вряд ли станут причиной снижения спроса на них.

Кроссовер Duster сохранит наименование Рено. Это связано, по-видимому, с особенной популярностью этой модели среди потребителей. Поэтому компания решила не рисковать объёмами продаж.

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При написании новости использовалась информация:
ТрансТехСервис

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