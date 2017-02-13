Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2017

Российские продажи Renault выросли почти на 4 процента

Российские продажи Renault выросли почти на 4 процента
Автор фото: фликр.ком

Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), французская компания Renault в январе текущего года увеличила объемы реализации своих автомобилей на российском авторынке.

Согласно данным, опубликованным аналитиками Комитета, по итогам прошлого месяца французский автопроизводитель продал на территории РФ 5 208 своих автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года этот показатель увеличился на 3,9%.

Такой высокий результат позволил компании занять 4-ое место по количеству проданных автомобилей, среди всех компаний, официально представленных в РФ. За отчетный период доля Renault на российском рынке выросла на 0,6 процентных пункта и составила 6,7%.

Драйвером продаж для французской компании в нашей стране, традиционно, стал кроссовер Duster, который в общем рейтинге занимает 8-ое место. В абсолютных числах, объем реализации этой модели в январе были зафиксированы на уровне 1 848 экземпляров. Падение этого показателя к январю 2015 года составило 22,3%.

Второе место во внутреннем рейтинге Renault (14-ое место в общем зачете) занимает еще один представитель SUV-сегмента – кроссовер Kuptur. Напомним, что автомобиль появился в продаже только в июне 2016 года. Новинка, стоимостью от 879 000 до 1 179 990 рублей с момента выхода на рынок была распродана в количестве 1 519 экземпляров.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Продажи Renault в России просели на 2,6 процента

17 января 2017

Renault открыл патенты на электрический ситикар Twizy

17 января 2017

Renault Duster сохранил звание самого популярного кроссовера в РФ

14 января 2017

Renault привез в Брюссель два новых электрических LCV

14 января 2017

Объем продаж Renault в России вырос на 12,6 процентов

14 декабря 2016

Renault подготовит более «выносливую» версию электрического Kangoo Z.E.

13 декабря 2016

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс Сравнительный тест
13 февраля 2017

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 для европы с любовью
Тест драйв
10 февраля 2017

Cadillac XT5
"Для Европы с любовью"
Skoda Rapid - skoda rapid в версии monte carlo. оттенки лазурного
Автопутешествия
09 февраля 2017

Skoda Rapid
"Оттенки Лазурного"
Citroen C4 - citroen c4 2016 хорош собой
Тест драйв
08 февраля 2017

Citroen C4
"Хорош собой"

Написано новостей:

1 8 2 3 5