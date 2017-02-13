Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), французская компания Renault в январе текущего года увеличила объемы реализации своих автомобилей на российском авторынке.

Согласно данным, опубликованным аналитиками Комитета, по итогам прошлого месяца французский автопроизводитель продал на территории РФ 5 208 своих автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года этот показатель увеличился на 3,9%.

Такой высокий результат позволил компании занять 4-ое место по количеству проданных автомобилей, среди всех компаний, официально представленных в РФ. За отчетный период доля Renault на российском рынке выросла на 0,6 процентных пункта и составила 6,7%.

Драйвером продаж для французской компании в нашей стране, традиционно, стал кроссовер Duster, который в общем рейтинге занимает 8-ое место. В абсолютных числах, объем реализации этой модели в январе были зафиксированы на уровне 1 848 экземпляров. Падение этого показателя к январю 2015 года составило 22,3%.

Второе место во внутреннем рейтинге Renault (14-ое место в общем зачете) занимает еще один представитель SUV-сегмента – кроссовер Kuptur. Напомним, что автомобиль появился в продаже только в июне 2016 года. Новинка, стоимостью от 879 000 до 1 179 990 рублей с момента выхода на рынок была распродана в количестве 1 519 экземпляров.