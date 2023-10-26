Состоялся дебют бюджетного кроссовера Renault Kardian

Компания Renault представила новый кроссовер Kardian для рынка Бразилии. Официальная цена пока не была озвучена, но предполагается что автомобиль будет оцениваться от 100 000 реалов (примерно 1 860 000 рублей)

Автомобиль невольно сравнивается с другой новой моделью компании - Dacia Sandero Stepway. Хотя французы настаивают на том, что это абсолютно два разных автомобиля. В этом доля правды есть, ведь экстерьер Kardian выполнен в другом стиле. Здесь иная решетка радиатора, формы светодиодных фар выполнены в виде буквы Т и на переднем бампере появилась характерная металлическая накладка. Однако салон у них примерно одинаковый. На передней панеле установлены 7-дюймовая “приборка” и 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Габариты новинки составляют 4119/1773/1544 мм., при колесной базе в 2604 мм. Дорожный просвет у автомобиля - 209 мм.

Kardian получил ту же архитектуру CMF-B, что и Sandero Stepway, но как утверждает компания, для этой модели она была модернизирована. Под капотом - бензиновая “турботройка” объемом 1,0 л. Мощность - 125 л.с. Крутящий момент - 220 Нм. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний. Ожидается, что когда автомобиль выйдет и на другие рынки, он может получить иную моторную гамму.