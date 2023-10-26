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26 окт 2023

Состоялся дебют бюджетного кроссовера Renault Kardian

Состоялся дебют бюджетного кроссовера Renault Kardian
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault представила новый кроссовер Kardian для рынка Бразилии. Официальная цена пока не была озвучена, но предполагается что автомобиль будет оцениваться от 100 000 реалов (примерно 1 860 000 рублей)

Автомобиль невольно сравнивается с другой новой моделью компании - Dacia Sandero Stepway. Хотя французы настаивают на том, что это абсолютно два разных автомобиля. В этом доля правды есть, ведь экстерьер Kardian выполнен в другом стиле. Здесь иная решетка радиатора, формы светодиодных фар выполнены в виде буквы Т и на переднем бампере появилась характерная металлическая накладка. Однако салон у них примерно одинаковый. На передней панеле установлены 7-дюймовая “приборка” и 8-дюймовый экран мультимедийной системы. Габариты новинки составляют 4119/1773/1544 мм., при колесной базе в 2604 мм. Дорожный просвет у автомобиля - 209 мм.

Kardian получил ту же архитектуру CMF-B, что и Sandero Stepway, но как утверждает компания, для этой модели она была модернизирована. Под капотом - бензиновая “турботройка” объемом 1,0 л. Мощность - 125 л.с. Крутящий момент - 220 Нм. Автомобиль комплектуется 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод исключительно передний. Ожидается, что когда автомобиль выйдет и на другие рынки, он может получить иную моторную гамму.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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