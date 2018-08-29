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29 авг 2018

Спортивная новинка от Renault

Спортивная новинка от Renault

Российские автомобилисты ожидают появления на рынке кросс-купе со спортивным кузовом. Renault Arkana презентовали на московском автосалоне при участии вице-президента концерна Николя Мора

Для места производства была выбрана РФ, задача будет возложена на Московский завод Renault. Автомобиль планируется выпустить в продажу в 2019 году. Стоимость и технические характеристики пока не разглашаются. Известно лишь, что ценовой диапазон кроссовера будет между моделями Koleos (от 1 829 000 рублей) и Kaptur (от 934 000 рублей).

Новая модель компактная, меньше премиальных одноклассников BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Сoupe. По словам инженеров концерна, модель будет произведена в двух вариантах: полный привод и передний привод. Габариты соответствуют С-сегменту. Порадует автолюбителей и новый двигатель, разработанный в компании.

Николя Мор утверждает, что мысль о создании Arkana созревала пару лет. Идею о разработке подал завод Renault в России. Проанализировав потребности отечественного потребителя, было принято решение о выпуске автомобиля, в котором сочетаются практичность, способность передвижения по бездорожью и спортивный дизайн.

Разработка внешнего вида кроссовера проходила под руководством вице-президента Renault Лоуренса ван ден Акера.

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