Стартовали продажи нового Renault Dokker Stepway

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую модификацию вэна Dokker — «внедорожный» Dokker Stepway. Цены стартуют с отметки в 1 060 000 рублей.

Что касается отличий от обычного Renault Dokker, то они заключаются в ряде практичных элементов экстерьера: защитные накладки на передний и задний бамперы; расширители колесных арок; рейлинги на крыше; передние противотуманные фары с хромированной окантовкой. Любопытно, что в отличие от других автомобилей семейства Stepway дорожный просвет Dokker остался на обычном уровне - 190 миллиметров.

В салоне автомобиля также появилось несколько новых штрихов, а именно: хромированные вставки на дефлекторах и центральной консоли, обивка сидений из ткани с эксклюзивным рисунком, а также кожаная оплетка руля. В техническом отношении перед нами все тот же Renault Dokker с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 82 лошадиные силы. Никуда не делся и дизельный двигатель 1,5 мощностью 90 лошадиных сил.