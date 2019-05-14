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14 май 2019

Стартовали продажи нового Renault Dokker Stepway

Стартовали продажи нового Renault Dokker Stepway
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую модификацию вэна Dokker — «внедорожный» Dokker Stepway. Цены стартуют с отметки в 1 060 000 рублей.

Что касается отличий от обычного Renault Dokker, то они заключаются в ряде практичных элементов экстерьера: защитные накладки на передний и задний бамперы; расширители колесных арок; рейлинги на крыше; передние противотуманные фары с хромированной окантовкой.  Любопытно, что в отличие от других автомобилей семейства Stepway дорожный просвет Dokker остался на обычном уровне - 190 миллиметров. 

В салоне автомобиля также появилось несколько новых штрихов, а именно: хромированные вставки на дефлекторах и центральной консоли, обивка сидений из ткани с эксклюзивным рисунком, а также кожаная оплетка руля. В техническом отношении перед нами все тот же Renault Dokker с бензиновым двигателем объемом 1,6  литра и мощностью 82 лошадиные силы. Никуда не делся и дизельный двигатель 1,5 мощностью 90 лошадиных сил.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Автоmail.ru

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