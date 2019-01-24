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24 янв 2019

Свободный полет Карлоса Гона

Свободный полет Карлоса Гона

Несмотря на то, что Renault не стал снимать с поста генерального директора скандально-известного Карлоса Гона, менеджер поступил, что называется, по-мужски и ушел самостоятельно

В недавнем интервью Bloomberg TV Министр экономики и финансов Франции, Бруно Ле Мер, сообщил, что Карлос Гон подал совету директоров корпорации Renault прошение об отставке с поста генерального директора и президента компании. Теперь же прошение скандального менеджера должно пройти обсуждение в совете директоров, который вынесет итоговое решение.

Напомним, что Карлос Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября, когда их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Ранее японский суд дважды отказал Гону в освобождении под залог, несмотря на то, что менеджер был готов остаться под домашним арестом и сдать паспорта. Он будет находиться в заключении как минимум до лета 2019 года. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто.ру, РБК

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