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17 май 2024

Топовая версия Renault Rafale получит 300-сильную гибридную установку

Топовая версия Renault Rafale получит 300-сильную гибридную установку
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault рассекретила самую дорогую комплектацию кроссовера Rafale под названием E-Tech 4x4 300. Продажи “заряженного” гибрида стартуют этой осенью

Под капотом тот же 1,2-литровый турбомотор, но форсированный до 150 л.с. и 230 Нм крутящего момента. В паре с ним работает стартер-генератор и два электродвигателя. Передний развивает 70 л.с. и 205 Нм, а задний - 136 л.с. и 195 Нм. В сумме мощность достигает 300 л.с., о чем и говорит название данной версии. Привод, как можно догадаться, полный. Паспортный разгон до 100 км/ч - 6,4 с. Это на 2,5 с. быстрее стандартной 200-сильной версии. “Заряженный” Rafale комплектуется аккумулятором на 22 кВт*ч с запасом хода на электротяге 100 км.

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 предложат в двух вариантах исполнения Esprit Alpine и Atelier Alpine. Они отличаются только внешним декором. Если Esprit получил 20-дюймовые диски, то у самой дорогой Atelier уже 21-дюймовые, атласная синяя краска Summit и черный спойлер.

При написании новости использовалась информация:
autoexpress

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