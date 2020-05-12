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12 май 2020

В гамме Renault появятся два серийных электрических кроссовера

В гамме Renault появятся два серийных электрических кроссовера

Renault до 2022 года выпустит два серийных электрических кроссовера на новой модульной платформе CMF-EV. Одна модель будет относиться к категории компактных кроссоверов (длиной около 4,5 м), вторая — к классу кросс-хэтчбеков

Особенностью машин станет тщательно проработанная обтекаемость — лучше, чем у обычных авто. «В мире электромобилей мы особенно чутки к коэффициенту аэродинамического сопротивления. В том числе благодаря улучшению аэродинамики запас хода на одной зарядке будет достигать 550 км», — цитирует британское издание Autocar Жиля Нормада, директора по программам электромобилей Renault.

Электромобильная платформа CMF-EV разрабатывается совместными усилиями инженеров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Впервые ее использовали для концепта Morphoz, который представили в марте 2020 года. Особенность шоу-кара — изменяемая длина кузова, таким образом Renault продемонстрировало гибкость разрабатываемой платформы (можно создавать машины разных классов без больших дополнительных вложений). Морфоз оснащен единственным электромотором, который приводит в движение передние колеса. В городском режиме отдача двигателя программно ограничена 134 л.с., для междугородних поездок мощность можно повысить до 214 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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