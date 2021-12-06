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6 дек 2021

В Renault анонсировали модель Austral

В Renault анонсировали модель Austral
Автор фото: фирма-производитель

Следующий год будет богатым на новинки автопрома. Например, компания Renault выпустит три кроссовера, одним из которых станет Austral

Вообще Austral, скажем так, станет  преемником ныне существующей модели Kadjar. У этого кроссовера  в последнее время очень плохо обстоят дела с продажами. Так что уже в октябре было принято решение подготовить ему преемника.

Austral, как раз, таким и является. Интересно, что новинка будет построена на платформе  CMF-C, которая широко применяется в альянсе Renault-Nissan. Моторная гамма автомобиля не раскрывается, но мы с уверенностью можем говорить о традиционных силовых установках и гибридах. Есть слухи, что базовым агрегатом может стать турбо-мотор 1.2, который развивает 128 лошадиных сил. В качестве альтернативы будет использован обычный 116-сильный атмосферник 1.6. Любопытно, но на Kadjar использовался и дизельный агрегат,  но здесь его ожидать не стоит. Наши европейские коллеги сообщают, что в Renault наверняка откажутся от его использования из-за ужесточения экологических норм. К сожалению, внешность автомобиля пока содержится в строжайшем секрете, на данный момент мы знаем лишь то, что в длину кроссовер не превысит четырех с половиной метров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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