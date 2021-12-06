В Renault анонсировали модель Austral

Следующий год будет богатым на новинки автопрома. Например, компания Renault выпустит три кроссовера, одним из которых станет Austral

Вообще Austral, скажем так, станет преемником ныне существующей модели Kadjar. У этого кроссовера в последнее время очень плохо обстоят дела с продажами. Так что уже в октябре было принято решение подготовить ему преемника.

Austral, как раз, таким и является. Интересно, что новинка будет построена на платформе CMF-C, которая широко применяется в альянсе Renault-Nissan. Моторная гамма автомобиля не раскрывается, но мы с уверенностью можем говорить о традиционных силовых установках и гибридах. Есть слухи, что базовым агрегатом может стать турбо-мотор 1.2, который развивает 128 лошадиных сил. В качестве альтернативы будет использован обычный 116-сильный атмосферник 1.6. Любопытно, но на Kadjar использовался и дизельный агрегат, но здесь его ожидать не стоит. Наши европейские коллеги сообщают, что в Renault наверняка откажутся от его использования из-за ужесточения экологических норм. К сожалению, внешность автомобиля пока содержится в строжайшем секрете, на данный момент мы знаем лишь то, что в длину кроссовер не превысит четырех с половиной метров.