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22 ноя 2018

В Renault назначили временного президента

В Renault назначили временного президента

Казалось бы, после скандала Карлосу Гону уготована гладкая дорога под откос, однако не все так однозначно. Корпоративный вопрос по Гону еще не решен, хотя в Renault  уже назначено временное руководство

Временным президентом концерна Renault назначен Тьерри Боллоре. До этого топ-менеджер занимал пост заместителя президента — генерального директора и был операционным директором компании. Такое решение было приято на экстренном заседании совета директоров концерна. Кроме этого на пост председателя совета директоров временно избран Филипп Лафайет, который является одним из ведущих менеджеров французского автопроизводителя.

Что касается персоны Карлоса Гона, то он признан временно недееспособным, однако остается председателем и главным исполнительным директором. В течение этого периода совет будет регулярно встречаться под председательством ведущего независимого директора, как говориться в заявлении компании. По заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, в силу презумпции невиновности и в связи с тем, что налоговые органы Франции не располагают какой-либо информацией относительно нарушения Гоном законодательства, тот на время разбирательства останется на своем посту в Renault. Брюно Ле Мэр при этом особо отметил, что роль французского государства заключается в том, чтобы "обеспечить стабильность положения Renault" и "консолидировать альянс" фирмы с японской компанией Nissan

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Автосреда

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